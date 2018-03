Il marito di Beauty: “Era in regola, voleva seguirmi in Francia perché in Italia avrei potuto solo chiedere l’elemosina”

L'uomo, 33 anni, è distrutto: "Voglio una vita felice per mio figlio. Mi serve un lavoro perché in strada non c’è futuro"

“Con la morte di mia moglie, ho perso parte della mia vita. Ma ora voglio dare a mio figlio una vita felice”. Sono le parole di Destiny, 33 anni, marito di Beauty, la donna nigeriana incinta e gravemente malata respinta dalla gendarmeria francese alla frontiera di Bardonecchia e morta all’ospedale Sant’Anna dopo aver dato alla luce il piccolo Israel.

Destiny è distrutto: “Mi sento vuoto. Lei era in regola, poteva tranquillamente attraversare la frontiera e andare in Francia. Ma è rimasta con me”.

L’uomo sperava in una nuova vita al di là del confine. “Non ho i documenti e non ho un lavoro. In Italia non mi restava che chiedere l’elemosina”.

Ora, però, c’è solo Israel. “Per lui voglio una vita felice. Mi serve un lavoro perché in strada non c’è futuro”. Quindi un pensiero dedicato ai medici dell’ospedale Sant’Anna: “Ringrazio i medici per tutto quello che hanno fatto, soprattutto per mio figlio”.