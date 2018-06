Il matrimonio era combinato, sposi denunciati dai carabinieri

I militari hanno bloccato la cerimonia. Il sì era per la cittadinanza della donna, una marocchina di 32 anni

Il matrimonio doveva servire per la cittadinanza, ma al momento del fatidico si i carabinieri hanno bloccato le nozze. La sposa, una marocchina di 32 anni, è stata espulsa, mentre l’uomo, un italiano di 51 anni, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso in atto pubblico. Il finto si a Trofarello, comune alle porte di Torino.

GLI IMPIEGATI CHIAMANO I CARABINIERI

A chiedere l’intervento dei carabinieri sono stati gli impiegati comunali, a cui la coppia aveva fornito informazioni confuse e approssimative. Interrotta la cerimonia, e accompagnati in caserma dai militari dell’Arma, i due hanno ammesso tutto.

TERZO MATRIMONIO SVENTATO NEL TORINESE

Quello di Trofarello è il terzo matrimonio finto sventato nel Torinese. Nel gennaio 2017 a Orbassano i militari fecero irruzione in Comune prima del si tra una italiana di cinquant’anni e un nigeriano di 32. E sempre nel gennaio dello scorso anno la scena si è ripetuta a Moncalieri. Gli inquirenti sospettano che dietro i matrimoni combinati ci sia una vera e propria organizzazione.