Il medico Geuna è il nuovo rettore dell’Università di Torino

Ha superato l'economista Sembenelli per un centinaio di voti. Succede a Gianmaria Ajani

Viene da Medicina il nuovo rettore dell’Università di Torino. Stefano Geuna, 59 anni, docente di Anatomia umana, ricercatore del Nico (l’Istituto di Neuroscienze Cavalieri Ottolengh), membro della Società italiana di Anatomia e di Neuroscienze nonché co-fondatore e segretario generale della European Society of Peripheral Nerve Repair and Regeneration, ha battuto per un centinaio di voti (1066 voti a 931) l’economista Alessandro Sembenelli. Geuna, che guiderà l’ateneo sabaudo nei prossimi sei anni, succede a Gianmaria Ajani.