Il Melograno – Primizie fresche e di stagione a chilometro zero

Per dodici anni Angelo Sina ha tenuto aperta la sua attività a La Loggia ma poco più di tre mesi fa ha deciso di aprire a Moncalieri in viale Stazione 6/A. Così è nato Il Melograno che come si può intuire dal nome propone tutti i giorni frutta e verdura fresca per la maggior parte realmente a chilometro zero. Alcuni prodotti, soprattutto la verdura, arrivano direttamente dall’orto di Angelo, e alcuni frutti dalla zona di Saluzzo. Il resto invece da grossisti del settore, con la ricerca però sempre del miglior rapporto qualità-prezzo.

«Siamo nuovi nella zona e quindi ci dobbiamo fare conoscere ma i primi riscontri sono stati positivi. Tanto la nostra filosofia non cambia, cerchiamo sempre di venire incontro il più possibile al consumatore facendo attenzione ai prodotti stagionali e alla loro genuinità.»

Il Melograno apre dal lunedì al sabato con orario 8.30-12.30, 15.30-19.30.