Il milionario della Lotteria senza assicurazione. I vigili sequestrano il furgone di Biagio Vigna

La polizia municipale di Pinerolo ha sequestrato un furgone senza assicurazione e non revisionato.

Un blitz come tanti, non fosse che quel furgone è di Biagio Vigna, il parcheggiatore di 60 anni conosciuto in tutto lo stivale da quando ha comprato il biglietto vincente della Lotteria Italia.

Biagio, per tutti, da quel momento è diventato “il parcheggiatore milionario”. E ora ci si chiede come sia possibile che un “Paperone” non spenda qualche centinaio di euro per evitare una spiacevole sorpresa come quella di ieri. Vigna, alla guida del vecchio Ducato acquistato una dozzina di anni fa con gli altoparlanti montati sul tetto che usa come “pannello pubblicitario ambulante” per conto di commercianti e aziende della zona, è entrato nella zona a traffico limitato del centro storico di Pinerolo e ha parcheggiato accanto al Duomo.

Un luogo fortunato, per lui, visto che lì di fronte c’è proprio la ricevitoria in cui ha comprato il biglietto vincente. Le telecamere hanno subito inquadrato la targa del mezzo e la banca dati ha dato l’allarme un attimo dopo: niente assicurazione, niente revisione. I vigili urbani hanno raggiunto Vigna e, dopo altri controlli, non hanno potuto far altro che chiamare il carro attrezzi che si è portato via il Ducato.