Il ministro Toninelli si riscopre No Tav: «Ora nessuno si azzardi a proseguire»

In comune vertice con la commissione tecnica sulla Torino-Lione: «Telt fa "Lobby"»

Fermare i cantieri del Tav, nell’attesa che il Governo possa «ridiscutere integralmente l’infrastruttura in applicazione dell’accordo con la Francia», «senza preclusioni ideologiche» e «senza subire il ricatto che ci piove in testa e scaturisce da scelte precedenti». Traslato all’imperativo, «nessuno deve azzardarsi a firmare nulla ai fini dell’avanzamento dell’opera». Il contrario verrebbe considerato «atto ostile». Questo, secondo il ministro Danilo Toninelli, significherebbe «rifarsi al Contratto di Governo» e che il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia studiato il fascicolo sulle ragioni della contrarietà all’opera, compilato a Palazzo Civico e consegnatogli dalla sindaca Chiara Appendino, lo si capisce da un lungo “post” comparso sulla sua bacheca Facebook. E il giudizio va ben oltre le caute dichiarazioni per cui l’obiettivo del Mit sulla Torino-Lione sarebbe quello di «migliorarla» sul piano progettuale.

