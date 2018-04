«Il mio amore Gerò è sempre con me»

Alla vigilia del suo grande rientro in prima serata su Canale 5 come giudice del “serale” di Amici, Simona Ventura si confessa: i suoi amori che non sono soltanto i tre figli ma anche Stefano Bettarini nel passato e Gian Gerolamo Gerò Carraro nel presente, ma anche il mondo della televisione dal quale si è sentita in parte tradita.

Intervistata dal settimanale “Oggi” la conduttrice chivassese si toglie diversi sassolini dalle scarpe. A cominciare dalla sua vita sentimentale e dalla separazione con Bettarini. «Era un periodo lavorativamente topico per entrambi. Io non sono riuscita a seguirlo nelle sue esperienze calcistiche. E ovviamente nemmeno lui riusciva ad aiutarmi. Al primo vero scossone il nostro matrimonio è crollato».

Dopo è arrivato Gerò che le continua a dare serenità: «Un amore grande, eccezionale, che è arrivato come un dono dal cielo: Gerò e io abbiamo trovato il nostro equilibrio… Chiaro che conviviamo da sette anni, abbiamo le nostre discussioni come tutti. Poi facciamo pace. Io ci sono sempre, in ogni istante, per lui, e lui per me, e questo azzera tutte le malelingue».

Quelle che negli ultimi anni hanno pesantemente condizionato anche la sua carriera: «C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa». Simona non rinnega nessuna scelta, a partire da quella di lasciare la Rai per Sky. Una decisione presa per stare più accanto ai figli e per vivere al meglio la sua nuova relazione: ha rimesso al centro la sua famiglia e lo rifarebbe anche oggi.

Non rifarà invece l’“Isola dei famosi”, almeno fino a quando rimarrà a Mediaset, ma quello è il rimpianto minore. Piuttosto ce l’ha con gli ingrati: «Ho spesso intuitivamente dato delle chanche e salvato alcuni di quelli che reputavo amici dalla disperazione professionale. Molti sono stati riconoscenti, come Belén. Altri dei veri e propri infami».

Ora una possibilità gliela dà Maria De Filippi che l’ha scelta per la giuria esterna del suo talent, al via da domani: «Simona Ventura è una collega capace – ha detto Queen Mary – la conosco da una vita ed è giusto che sia in tv. Heather Parisi l’ho sempre ammirata, è molto diretta. I ragazzi la staranno a sentire». E accanto a lei anche Giusy Ferreri che ancora la ricorda a “X Factor”: «Devo ringraziare Simona Ventura, la mia madrina. Se oggi sono qui è anche grazie a lei». La cantante, almeno, è tra le riconoscenti.