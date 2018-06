Il mistero dei “caccia fantasma”. Ora indagano anche gli ufologi

Il volo degli “aerei fantasma” che mercoledì sera hanno fatto tremare i vetri delle case di Corio e Rocca continua a essere un mistero. In zona, i due caccia sono stati visti o sentiti praticamente da tutti ma la loro presenza viene negata da Enav e Aeronautica militare che ovviamente non vogliono neanche sentir parlare della misteriosa sfera che, secondo alcuni testimoni, i due jet stavano inseguendo.

Le testimonianze però nel frattempo si moltiplicano e un evento del genere non poteva che finire all’attenzione anche degli ufologi.

Proprio a Torino ha sede il Cisu (centro italiano studi ufologici) da dove presto dovrebbe partire un’indagine: «Nei prossimi giorni andrò a Corio – spiega il segretario, Edoardo Russo -. Spero di poter parlare con i testimoni oculari e con loro cercare di capire cosa è davvero successo l’altra sera». Per ora è presto per sbilanciarsi ma i dati sono abbastanza chiari: «Ogni anno, in media, in Piemonte abbiamo un centinaio di segnalazioni – spiega Russo – e alla fine delle verifiche solo una o due restano un mistero. Tutte le altre hanno sempre una spiegazione logica: ad esempio il volo di un aereo o di un drone, un oggetto celeste o la luce riflessa di un faro».

L’impressione è che a stupire i residenti sia stato più il volo a bassa quota dei caccia che non la luce in cielo. «La presenza degli aerei è inusuale ma non così rara – continua Russo – in Italia e all’estero. In zona ricordo un caso dell’84, in provincia di Cuneo: ci fu un “botto” tale da essere avvertito persino dai sismografi e un testimone parlò di due aerei.

Anche in quel caso l’Aeronautica negò la loro presenza e non si è mai capito cosa fosse accaduto. E proprio a Corio, nel ‘62, venne fotografato un presunto Ufo».

Il caso torinese più famoso è però quello del ‘73: «La presenza dell’oggetto venne rilevata dai radar e segnalata dai piloti in volo sull’aeroporto, da dove decollò addirittura un Piper per cercare di avvicinarlo. Lo inseguì fino a Voghera, dove dovette rinunciare perché a corto di benzina».

Ovviamente Russo non si sbilancia a giudicare il caso di mercoledì: «Un’indagine richiede dei passaggi ben precisi. Bisogna andare sul posto, trova- re i testimoni, eseguire delle misure angolari e in base ai racconti di chi ha visto l’oggetto, cominciare a scartare le possibili spiegazioni “normali”.

Se alla fine si scartano tutte allora siamo di fronte a un Ufo, che non vuol dire un oggetto alieno ma semplicemente un oggetto non identificato».

Proprio per partire con l’indagine, Russo lancia un appello ai testimoni: «Collegatevi al nostro sito www.cisu.org e compilate i questionari. Assicuriamo anonimato e privacy ma con il vostro aiuto potremmo scoprire cosa avete visto».