Il modello svedese

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità l’età media dei morti con Covid supera la loro prospettiva di vita, e i deceduti hanno in media tre patologie pregresse. Detto ciò, buté ‘l paltò ‘d bosch ai pias a gnun (mettersi il cappotto di legno non piace a nessuno) e anche da vecchi si può dare molto alla società (vedi Renzo Piano, Rita Levi Montalcini…). Quindi noi curiamo tutti, anche chi statisticamente, in tempi pre-Covid, sarebbe morto comunque e a breve. Li curiamo e facciamo prevenzione pagando un altissimo prezzo economico ed esistenziale, davanti al quale le categorie più colpite dal lockdown e i libertari in genere (non userò mai il termine ‘negazionisti’ perché i libertari non negano il virus, vogliono solo discutere come affrontarlo) indicano il “modello Svezia” come alternativa. Ma cosa è successo realmente lassù, dove non c’è stato e non c’è lockdown? Inizialmente la percentuale morti/popolazione era nella media europea, a volte anche sotto. Poi, da giugno, il numero dei morti è schizzato in alto, e il 90% di essi aveva più di 70 anni. Nonostante ciò, a Stoccolma non hanno cambiato strategia. Quello Stato, famoso per il suo welfare che assiste i cittadini dalla culla alla tomba, non è un paese per vecchi. Lì gli over 80 non sono considerati una priorità, così come gli over 70 con un problema a più di un organo e gli over 60 con una patologia cronica a più di due organi. È tutto codificato. In pratica, se mancano posti in terapia intensiva, i vecchi non ci vanno. Disumano? Nazistoide? Eutanasia statale mascherata? Decidete voi. Ricordatevene però quando prenderete ad esempio i “maestrini” del Nobel. Per ora hanno vinto quello del gerontocidio.

