Il mondo granata piange i due tifosi morti nell’incidente in tangenziale

Stavano tornando a casa dallo stadio, dove avevano festeggiato la vittoria del Toro contro il Crotone. Una festa che però si è trasformata in tragedia sulla tangenziale, dove Roberto Guazzo, 50 anni, e Giovanni Gallo, 53, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Un’amicizia nata tantissimi anni fa e coltivata sempre sotto il segno del Toro, la loro grande passione. Intere stagioni vissute dalle tribune dello stadio, tifando per i propri beniamini. Neanche la distanza, per loro che vivevano nell’astigiano, era un problema, soprattutto perché di solito il viaggio lo affrontavano insieme. Il destino però ha voluto che proprio mercoledì Guazzo avesse un impegno di lavoro a Torino. I due così si sono separati e questo ha segnato la loro fine.

Roberto Guazzo era commercialista e vicesindaco di Villafranca d’Asti. Giovanni Gallo un imprenditore nel settore della grande distribuzione di Baldichieri, dove la famiglia gestisce un supermercato. Mercoledì i due, invece di andare a Torino con una sola auto, si sono incontrati direttamente allo stadio. Hanno esultato ai gol di Belotti e al triplice fischio sono usciti e si sono messi in strada verso l’astigiano. Ognuno nella sua auto. Tra le uscite di Bauducchi e Vadò, ecco l’imprevisto che si è trasformato in tragedia.

La Mercedes di Guazzo è stata tamponata da una Fiat 600. Un incidente non grave ma che ha costretto entrambe le auto ad accostare sulla corsia di emergenza. Subito dopo è sopraggiunto il Fiorino di Gallo, che a bordo aveva anche una delle sue figlie. Riconoscendo la Mercedes ferma a bordo strada, Gallo si è fermato per verificare cosa fosse accaduto e accertarsi che l’amico stesse bene. Proprio in quel momento però è arrivata una Toyota Yaris che ha travolto entrambi, senza lasciare loro scampo.

Una sciagura che, oltre a costare la vita ai due amici, ha gettato nel caos la tangenziale, tanto che poco dopo si è verificato un nuovo tamponamento tra le auto che hanno inchiodato per evitare la coda improvvisa, nel quale sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, una donna incinta e i suoi due bambini.

La notizia della morte dei due tifosi ha lasciato sgomenti i tanti altri tifosi che li conoscevano, scatenando un’ondata di commozione sui social. In giornata è arrivato anche un messaggio del Toro che ha ricordato come i due fossero i «soci fondatori del Club Valtriversa Granata» aggiungendo poi che «il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, settore giovanile – affranti per la terribile notizia, esprimono il loro profondo cordoglio e la vicinanza ai famigliari di Giovanni Gallo e di Roberto Guazzo, sottratti improvvisamente all’affetto dei loro cari e dei tantissimi amici».