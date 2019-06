Il motociclista spavaldo: dopo l’incidente – piuttosto banale per la verità – si pianta in mezzo alla strada e non vuole più saperne di muoversi. Nel video, ripreso con un telefonino cellulare, lo si vede assumere strane pose, quasi da “bulletto“, per far valere le proprie ragioni con l’autista di un bus contro il quale è andato a “schiantarsi” col suo motorino.