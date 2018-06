Il Museo del Cinema di Torino vince il premio “Innovazione digitale”

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha vinto il premio “Innovazione digitale” nei Beni e Attività Culturali per il progetto “Digital Museum. L’innovazione digitale come strategia di brand’, il modello virtuoso scelto dall’Osservatorio del Politecnico di Milano a rappresentanza dell’ecosistema culturale italiano nel pieno del proprio processo di digitalizzazione.

PRIMA VOLTA IN ITALIA

Il premio è stato istituito, per la prima volta in Italia, dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico milanese ed è dedicato alle organizzazioni culturali che hanno dato prova di eccellenza nel processo di digitalizzazione e innovazione delle proprie strutture.

I RISULTATI DELLA RICERCA

La prima edizione, che ha selezionato sei progetti finalisti, si è svolta in conclusione del Convegno “Beni e Attività Culturali: la roadmap per l’innovazione digitale” in cui sono stati presentati i risultati dell’ultima ricerca.