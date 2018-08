«Il numero unico ha perso tempo». Preso a pugni un volontario del 118

I parenti di un uomo morto per infarto a Susa hanno aggredito l'equipaggio dell'ambulanza

Per la seconda volta in pochi giorni, un volontario del 118 è stato preso a pugni mentre era impegnato a soccorrere una persona. Questa volta è successo a Susa, dove l’equipaggio di un’ambulanza della Croce Rossa è stato aggredito dai parenti di un anziano colpito da un infarto fatale. A scatenare la rabbia non sarebbe stato un presunto ritardo dell’ambulanza ma ancora una volta il numero unico 112 che avrebbe impiegato troppo tempo a “girare” la richiesta di soccorso al 118.

