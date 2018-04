Il panino di Zio Frank – Polipo, salsiccia e gusti incredibili

Da poco più di un anno in corso Ferrucci 44, vicino alla zona del Tribunale ma anche alle spalle del Politecnico, c’è un nuovo locale che impazza: è Il panino di zio Frank che ha sempre una serie di proposte gustose per tutti a cominciare dai più giovani come confermano i due titolari, Marco e Giacomo:

«Questa è anche una zona con forte presenza universitaria e quindi abbiamo pensato ad un menù speciale per gli studenti: panino, patatine e bibita costano un euro in più rispetto al solo panino. Una promozione che ci sta dando soddisfazioni».

In mezzo ad un menù ricchissimo, assolutamente da non perdere ci sono il Bacon Burger, il Panino Siciliano a base di polipo grigliato, cipolle caramellate, pepe, limone, insalata e salsa tartara, il Panino Zio Frank con stracotto di maiale, verdure agre e pane arabo, ma anche il Panino Piemontese con la salsiccia di Bra. L’attenzione per le materie prime è assoluta, a cominciare dalla base cioè dal pane e dalla carne, tutta di vacche piemontesi certificate e garantite, acquistata giorno per giorno, Inoltre Il panino di zio Frank aderisce ai principali circuiti di consegna a domicilio come JustEat e Deliveroo, raggiungendo quasi tutte le zone di Torino con prodotti sempre freschi e fragranti.

Il locale è aperto tutti i giorni (tranne il sabato a pranzo) con orario 11.45-15, 18.30-23.

Contatti: 011.19374721.