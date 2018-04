Il papà lancia insulti dalla tribuna, l’allenatore ritira la squadra di ragazzini

Il papà lancia insulti dalla tribuna. Alcuni anche pesanti (tipo “rompigli le gambe”). L’allenatore ritira la squadra di ragazzini in segno di protesta. E’ successo a Venaus, in Val di Susa, dove si stava giocando la partita di calcio tra la squadra locale e il Lascaris, valida per la categoria Esordienti 2006. In campo – nove contro nove – c’erano ragazzini di 12 anni.

DAGLI SPALTI UN GENITORE DA’ IN ESCANDESCENZA

Dagli spalti, il padre di un bambino della formazione ospite ha iniziato a inveire in malo modo contro tutto e tutti: prima si è rivolto al figlio, poi a un ragazzino che faceva il guardalinee. L’uomo è andato in escandescenza incitando alla violenza.Alla fine, sul risultato di 2-0 per il Lascaris, la gara è stata sospesa.

IL VENAUS RITIRA LA SQUADRA

L’allenatore del Venaus, infatti, ha deciso di ritirare il suo “baby team” perché la situazione si era fatta effettivamente insostenibile. In un post su Facebook la Asd Venaus calcio ha stigmatizzato l’episodio rivolgendosi al genitore per ricordargli che la sportività deve esserci “sia in campo sia sugli spalti”. Domani, il presidente del Lascaris convocherà tutti i genitori della squadra perché quanto accaduto è inaccettabile.