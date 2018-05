Il pavè del centro è un colabrodo: «Le strade ridotte a un groviera»

Ogni volta che piove le strade del centro città si trasformano in una vera e propria groviera. E i cittadini aspettano da tempo un intervento risolutore dell’amministrazione che non sembra arrivare mai. L’area che più risente di questo problema di manutenzione è forse “Borgo Nuovo”: lo storico quartiere insito nell’area tra via Maria Vittoria, corso Cairoli, via Roma e corso Vittorio. Lungo via Provana sono appena sorti nuovi crateri, “trappola” per i ciclisti: l’asfalto nella via che fiancheggia la chiesa di San Massimo è infatti scomparso per ampi tratti, lasciando scoperte le vecchie pietre di fiume.

Una situazione identica si registra nella parallela via Fratelli Calandra, costellata da troppe buche che obbligano gli automobilisti a fare pericolosi slalom per salvar i cerchioni delle proprie vetture. E poi via dei Mille, via Mazzini, via Cavour, in quasi ogni strada del borgo si contano in gran quantità profondi solchi nell’asfalto. Il motivo? «Gli interventi di ripristino vengono fatti male e non durano» attaccano gli abitanti della zona. In via della Rocca, ad esempio, una fila di buche è stata appena rattoppata ma si sta già riaprendo.

«Come accade in tutto centro» protesta il presidente della circoscrizione Uno Massimo Guerrini. «Invece di asfaltare le strade per intero – fa presente Guerrini – l’amministrazione effettua inutili rattoppi che durano poco. Una volta la Circoscrizione programmava mensilmente gli interventi di manutenzione ordinaria dell’asfalto, e non c’erano problemi. Adesso invece il Comune non riesce neppure a tappare tutte le voragini, e quando lo fa si riaprono subito dopo l’intervento».

Questo circolo vizioso non interessa però soltanto l’asfalto delle strade ma anche il pavé delle piazze auliche. In vari punti di piazza Carlo Alberto, piazza Maria Teresa e nell’isolato dei Taxi di piazza Vittorio, i cubetti di porfido e le pietre di fiume sono sparite e la pavimentazione si è trasformata in un colabrodo. Le buche infatti continuano a essere riempite con grossolane colate d’asfalto, e si riaprono ogni volta che piove, attentando al transito dei pedoni.