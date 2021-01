Il pessimismo dell’aritmetica

Abbiamo capito tutti che il piano della vaccinazione anti Covid, sbandierato (forse) con eccessivo ottimismo, oggi appare scritto sull’acqua. Un piano liquido che dovendosi adattare ai diktat delle multinazionali che producono il siero, galleggia su onde di cui è impossibile valutare la dimensione, la velocità e la portata. Così come abbiamo capito che le previsioni di chi pensava di vaccinare il 70% della popolazione con due dosi ciascuno entro il 31 marzo 2021 vanno riviste, e non solo in termini di mesi. Tanto quanto immaginare che le date possano spostarsi a luglio o a settembre sarebbe altrettanto illogico. Perché ora come ora, i conti vanno fatti con la calcolatrice alla mano e sulla base dei vaccini effettuati dal 27 dicembre 2020 a ieri l’altro, mercoledì 27 gennaio 2021. In Piemonte, in un mese dalla prima dose inoculata al virologo professor Di Perri, sono state somministrate 160.991 dosi. Come dire che ne mancano 5.874.713 per vaccinare il 70% della popolazione con due dosi a testa. Al ritmo di 4.871 somministrazioni al giorno tenuto negli ultimi sette giorni, dunque, mancano oltre 3 anni e 3 mesi prima di raggiungere l’obiettivo. Un’esagerazione che magari potrebbe davvero finire nelle carte della Procura della Repubblica che, formalmente, indaga a proposito di un esposto nazionale del Codacons (tutela dei consumatori) sui ritardi nelle forniture ma con rilievi di ben altra portata sui cittadini, e che pure una sua logica ce l’ha. Come spiega un’applicazione, “Vaccini per tutti” che stima in maniera sperimentale (ma usando dati ufficiali) i tempi di avanzamento della campagna a livello regionale e nazionale. Ovviamente siamo alla stima peggiore. Che confidiamo non si avvererà anche perché in gioco non c’è solo la salute, ma anche l’economia, se è vero – come dice Confesercenti – che il Piemonte perde 400 milioni di euro al mese per mancati consumi. La speranza, sempre ultima a morire, è che le scorte aumentino, ma in maniera esponenziale.

