Il piromane è tornato a colpire. Bruciata l’auto di un clochard

Il piromane continua a colpire e continua a creare disagi a centinaia di automobilisti della zona di Cirié. Anche nel mese di agosto, quando la maggior parte delle famiglie è via per le meritate vacanze. Ma questa volta ha fatto di peggio, perché il piromane ha preso di mira una vecchia Fiat Punto, la casa di Mario (nome di fantasia, ndr), un 50enne che spesso bazzica tra Cirié e Robassomero, dove lavora, e che spesso e volentieri utilizzava questa auto come casa, per passare le notti in un luogo riparato, soprattutto d’inverno. Ma ora quella “casa” non esiste più, divorata dalle fiamme divampate nella tarda serata di domenica scorsa, in via Alcide de Gasperi a Ciriè. L’allarme è scattato poco dopo le 23.30. Sul posto, in pochissimo tempo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di San Maurizio Canavese, che hanno spento il rogo senza però riuscire a salvare l’auto, completamente arsa dalle fiamme. Per fortuna, Mario non era dentro alla macchina, anche se non si sa dove potesse essere in quel momento. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della compagnia di Venaria, per le indagini di rito. Con loro anche tanti residenti, che sono scesi in strada subito dopo aver sentito il boato provenire da via De Gasperi. I militari della Reale ora stanno cercando di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che da poco è stato ulteriormente ampliato, toccando quota cinquanta occhi elettronici. Ma, nonostante questo ulteriore investimento da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Loredana Devietti, il piromane continua a sbeffeggiare tutto e tutti. A meno che, in questo caso, si tratti di un’azione mirata per far sloggiare un clochard, eliminando il suo “rifugio”.