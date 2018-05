Il Ponte dell’Arcobaleno – Cremazioni per i nostri amici a 4 zampe

L’ultimo saluto ad un animale domestico è sempre molto delicato, ma non tutti sanno che esistono strutture specifiche per la loro cremazione e per evitare che diventino solo un “rifiuto”.

In prima fila a Torino e provincia c’è Il Ponte dell’Arcobaleno, aperto quattro anni fa da Walter Del Bosco: «Sono pezzi della nostra vita che se ne vanno, è giusto che lo facciano con rispetto», spiega. E così nella struttura è presente la “Sala dell’ultima coccola” prima della cremazione (e su richiesta del padrone le ceneri possono anche essere portate a casa).

Il Ponte dell’Arcobaleno si occupa di cremazioni collettive e da poco è attivo anche un forno per i cavalli. La struttura è in via San Paolo 19 a Pianezza e lavora sette giorni su sette, con reperibilità nelle 24 ore.

Le cremazioni sono previste dal lunedì al venerdì con orario 9-18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Contatti: 391.4655997, 340.1283135.