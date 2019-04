Il popolo dei “Si Tav” torna in piazza: trentamila in corteo per sostenere la Torino Lione [VIDEO E FOTO]

Il popolo del “Sì Tav” torna in piazza a Torino: circa 30mila persone hanno preso parte alla manifestazione di sostegno alla linea alta velocità Torino-Lione. Il “torpedone”, snodatosi al suono delle note dell’inno alla gioia, è partito da piazza Vittorio Veneto, questa mattina, e si è avviato, marciando lungo via Po, alla volta della centralissima piazza Castello dove hanno preso la parola un disoccupato, due studenti e un’imprenditrice.

LE MADAMIN: “PIEMONTE COMPATTO VERSO IL SI”

In strada hanno sfilato rappresentanti di imprese, categorie produttive, associazioni, professioni, sindacati. In testa c’era lo striscione “Sì Torino va avanti”, portato dalle cosiddette “madamin”, che hanno promosso la manifestazione insieme a “Sì Tav Sì Lavoro” e “Osservatorio 21” in collaborazione con il mondo economico e produttivo piemontese. Le imprenditrici si sono dette soddisfatte del riscontro avuto dal corteo: “E’ un successo: siamo contente. Torino e Piemonte sono compatte nel dire sì subito”.

IN PIAZZA ANCHE CHIAMPARINO

A seguire, lo striscione “Sì Tav Si Lavoro” con Mino Giachino. Tra i cartelli presenti, “Torino alza la voce” e “Anche Greta viaggia in treno“. Dietro palloncini arancioni e blu, bandiere europee e tricolori, e sindacali. In fondo al corteo anche l’ex ministra Maria Elena Boschi e il governatore della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

“BASTA PERDERE TEMPO”

“Non c’è più tempo da perdere ogni giorno che ci fanno perdere è un giorno che sprechiamo, di soldi dei cittadini e di lavoro degli operai” ha spiegato l’ex esponente del governo Renzi. “Aspettiamo da Lega e 5 Stelle una risposta concreta e non l’eterno rinvio – ha rilanciato – sappiamo che sono in campagna elettorale, stanno aspettando le europee e le amministrative e non vogliono prendere alcuna decisione su nessun tema, però questa campagna elettorale la fanno sulle spalle dei cittadini e del territorio”. “Noi siamo qui insieme a una comunità ampia insieme a cittadini che continueranno a scendere in piazza finche’ il governo non darà una risposta. Abbiamo bisogno di una risposta ora, abbiamo bisogno che si aprano i cantieri, tutto il Paese ha bisogno di grandi opere infrastrutturali che non ci taglino fuori dall’Europa. Grazie a questo governo siamo in recessione”, ha concluso Boschi.

MANTENERE ATTENZIONE SU OPERA

“Bisogna continuare a mantenere l’attenzione politica e democratica sul Tav, i nodi sono solo stati rinviati e non sciolti” ha commentato il presidente della Regione. “Io credo – ha poi proseguito – che i problemi della Torino-Lione vadano oltre la campagna elettorale.” “Essere in piazza oggi – ha concluso – non e’ campagna elettorale, ma sostenere le ragioni di un’opera che è nell’interesse del Piemonte.”

LE PAROLE DI ALBERTO (API)

A concludere l’iniziativa l’intervento sul palco di Corrado Alberto, presidente di Api Torino, l’associazione delle piccole medie e imprese di Torino e provincia. “Abbiamo deciso di tornare in strada per ribadire la nostra voglia di un futuro fatto di lavoro e di sviluppo” ha detto Alberto. “Vogliamo la nostra città aperta al mondo, al centro di una rete di collegamenti nella quale la Torino-Lione è parte fondamentale, insieme alle altre infrastrutture che devono unirci al resto dell’Italia e insieme a politiche che mettano al centro davvero lo sviluppo e la crescita” ha concluso.

CHIAMPARINO: “PRESENZA IMPORTANTE DEL MONDO DEL LAVORO”

Al termine della manifestazione ha parlato anche Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte: “In piazza c’è stata qualche persona in meno, forse, ma una presenza significativa del mondo del lavoro, delle imprese, del sindacato, del commercio e questo è importantissimo”.

IN PIAZZA ANCHE FDI DI MELONI

In piazza c’era anche Fratelli d’Italia. “con le bandiere tricolori per chiedere sviluppo, infrastrutture, sostegno per le eroiche imprese italiane” ha scritto sui social la presidente Giorgia Meloni, annunciando che che questi concetti saranno ribaditi con forza “al Lingotto di Torino, il 13 e 14 aprile, durante la nostra conferenza programmatica nazionale”.

Foto e video di Francesca Lai