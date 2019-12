Il portiere va al rilancio. Palla lunga, rimbalzo e…gol incredibile!!

Il campo è un pantano. Piove a dirotto. La partita però si avvia verso la fine. Un azione della formazione ospite crea lo scompiglio nell’area dei padroni casa che in quel momento conducono per 1-0. Il portiere, tuttavia, è lesto ad afferrare la palla. Forse è l’azione finale. Lo speaker stesso lo invita quasi a “nascondere” il pallone, così da guadagnare tempo prezioso. Il “numero uno” però va al rilancio. La rimessa è lunga, lunghissima. La palla rimbalza, si alza a pallonetto e…beffa il portiere avversario infilandosi in porta!! Quel che si dice il gol della sicurezza!! Messo a segno direttamente dal portiere in un finale da capogiro!!