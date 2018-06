Il pranzo? Si consuma nel bel mezzo della strada

Montano il tavolo sull'asfalto e lì si piazzano per mangiare mandando in tilt la circolazione

Che ci crediate o no, quei tipi ripresi nel video stanno pranzando nel bel mezzo della strada. Hanno installato un improvvisato tavolino nel bel mezzo della carreggiata e lì si sono piazzati per consumare il loro pranzo, mandando in tilt la circolazione. Nel filmato si notano i commensali alle prese con la polizia municipale, giunta sul posto per farli sloggiare…