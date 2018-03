Il prefetto Saccone: “Si muore più per incidenti che per omicidi, non c’è percezione del rischio”

Troppi incidenti, troppe vittime della strada. Soprattutto a Torino e dintorni. A lanciare l’allarme, stavolta, è il prefetto Renato Saccone, in occasione dell’apertura all‘Aci della conferenza provinciale permanente sulla sicurezza stradale.

“Siamo tra i Paesi – sottolinea Saccone – con il minor numero di omicidi volontari, nel 2017 sono stati 400 compresi le drammatiche uccisioni familiari per disperazione e malattia, ma con un numero in aumento di vittime sulla strada, 212 dall’1 gennaio al 6 marzo contro i 198 dell’anno scorso, forse per una mancata percezione del rischio”.

“Le persone – continua il prefetto di Torino – hanno un senso di precarietà e insicurezza sul territorio, anche se gli omicidi diminuiscono, ma non altrettanto in strada, dove invece si muore e ci si ferisce più facilmente. Occorre lavorare per aumentare tale consapevolezza”.

Alla Conferenza, assieme a Saccone, hanno preso parte i vertici di vigili del fuoco, polizia municipale e ufficio scolastico regionale.