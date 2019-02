Il premio Oscar Leonardo Di Caprio posta su Instagram le montagne del Gran Paradiso

E' stata scattata dal belvedere sulla strada che porta al colle del Nivolet, sul versante piemontese del parco. Più di 300mila i like in poche ore

Il premio Oscar Leonardo Di Caprio ha postato sul proprio profilo Instagram, questa mattina, una foto del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Una foto scattata dal belvedere sulla strada che porta al colle del Nivolet in cui spiccano i laghi dell’Agnel e del Serrù, sul versante piemontese del parco.

IL GESTO DELL’ATTORE

La foto è stata postata da Di Caprio, già ambasciatore dell’Onu per i cambiamenti climatici, per celebrare l’importante ruolo della montagna e la necessità di uno sviluppo sostenibile. L’Ente Parco Gran Paradiso, tramite il suo profilo Instagram, ha invitato l’attore a visitare dal vivo le splendide montagne del Gran Paradiso. In poche ore la foto postata dall’attore ha ottenuto più di 300 mila like.