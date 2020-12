Natale strano, questo. Finisce un anno orribile, con il Covid che continua ad asfissiarci il respiro ed il pensiero. La notizia della “variante inglese” fa temere che i vaccini già pronti potrebbero risultare inutili. Una variante 70 volte più invasiva, che colpisce anche giovani e bambini. Maledetto Covid trasformista! Vuol dire che lo chiameremo Brachetti virus. Mi aggrappo alle battute per simulare ottimismo, per fare spazio all’istinto di sopravvivenza. Si sta (e qui mi riferisco specialmente a noi anziani) proprio come i soldati della guerra 15/18 descritti da Ungaretti in quel verso immortale: “come d’autunno sugli alberi le foglie”. Eppure spero, sperate, speriamo. Spes ultima dea. Magari questa maledetta pandemia finirà come la spagnola nel 1920, all’improvviso, senza vaccini o medicine. Com’era arrivata se ne andò. Purtroppo ci mise tre anni e fece 50 milioni di morti. Il Covid è solo al primo anno e ha fatto “solo” 1,7 milioni di vittime. Ma è Natale, e l’anima implora un po’ di quiete. Festeggiare e banchettare non ci lasciano, ma non ci possono vietare di riposare il cuore dalla paura chiedendo aiuto a Gesù. A casa mia non abbiamo fatto l’albero, ma la mano mai stanca di mia moglie, tra una faccenda di casa e l’altra, tra una leccornia e l’altra cucinata per me, per i nipoti quando vengono e per suo padre 95enne (e motobin an piòta), ha trovato il tempo per intrecciare ghirlande coi rami di pino del giardino, e tirar fuori il presepietto d’avorio. Quello così piccolo che sta tutto in un vassoio, la grotta si fa con tre sassi e la sabbia con la farina da polenta. Lui, il Santo neonato, è lì. Piccolissimo, ma c’è. Bon Natal, cari lettori.

