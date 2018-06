Il presidente è scomparso. E Clinton diventa scrittore

In fondo che alla Casa Bianca si scrivano gialli o thriller non è così strano: la first lady Eleanor Roosevelt è stata sia scrittrice sia coprotagonista di alcuni “dime novels” (questo sembravano) arrivati anche in Italia nei Gialli Mondadori. Ma certo che a scrivere sia direttamente un ex presidente e soprattutto del calibro di Bill Clinton colpisce. Lungamente annunciato e atteso da un anno, il suo thriller in coppia con il maestro del genere James Patterson è arrivato nelle librerie italiane. Si intitola “Il presidente è scomparso” (Longanesi, 22 euro) ed è già, prevedibilmente, considerato uno dei thriller più avvincenti e originali (quantomeno per la coppia di autori) degli ultimi anni. Un romanzo che svela dettagli che solo chi si è seduto nello Studio Ovale può conoscere: i meccanismi, le pressioni, la sorveglianza estrema. Eppure, anche nel luogo più protetto del pianeta, ossia la Casa Bianca, il presidente può sparire. Ma perché dovrebbe scomparire? Per mettere fine a un complotto terroristico internazionale. In una situazione singolare, in cui il comandante in capo è sotto pressione, incalzato da una commissione senatoriale, a difendersi dall’accusa di dialogare con l’Isis, di mandare a morire gli uomini dell’intelligence. «Può accadere che un presidente scompaia – ha spiegato lo stesso Bill Clinton al BookCon di New York -, è previsto da una procedura ma può durare solo per poco tempo. Il presidente può richiedere di non essere protetto tuttavia finora non lo ha mai fatto nessuno, quindi in teoria è possibile ma per un breve periodo perché il Secret Service lo impedisce». Da avido consumatore di thriller, Patterson è stato il partner ideale per lui anche se, come lui stesso sottolineato ha voluto che il libro non fosse pura fiction, bensì contenesse elementi di realtà. Si parla infatti di minaccia cyber e di hackeraggio. «Il cyber terrorismo non va sottovalutato e che bisogna continuamente investire in misure per prevenirlo». Nel libro si tocca anche l’argomento “impeachment” (Clinton è stato solo il secondo presidente a essere messo in stato d’accusa nel 1998), ma senza riferimenti personali. La rete televisiva ShowTime ha già deciso di farne un adattamento televisivo.