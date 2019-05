Il primo appuntamento

Così era inimmaginabile. Alberto Cirio si prende la Regione e lo fa volando verso il 50 per cento dei consensi. Sergio Chiamparino, che pure non aveva mai perso, ne esce nel peggiore dei modi, costretto addirittura a difendere la sua Torino con le unghie e con i denti dei decimali di punto. A lui va l’onore delle armi di una scelta politica rara e per questo doppiamente apprezzabile: lasciare per sempre la gestione del potere e della cosa pubblica per ritirarsi a vita privata. Ora tocca ad Alberto Cirio, questo albese guardato un po’ con la sufficienza del carneade che invece ha fatto sfracelli in ogni provincia.

Indubbiamente il merito va alla Lega e al suo leader Matteo Salvini che ha voluto e vinto anche in Piemonte un referendum nazionale sulla sua persona. Il nuovo governatore ha tutto quello che occorre per fare il bene del Piemonte, a iniziare da una maggioranza granitica e forse più coerente di quella del suo predecessore. E a lui chiediamo soltanto che lo faccia, fin da subito. I temi di certo non mancano, anzi si moltiplicano: la Fiat ha appena annunciato la sua volontà di allearsi con i francesi di Renault e, mentre gli azionisti ringraziano per i maxi dividendi, le tute blu di Mirafiori tremano. E se ci possiamo permettere un consiglio, sarebbe bello, caro presidente, che il suo primo giorno alla guida del Piemonte lo trascorresse lì, dove si dovrebbe celebrare la nobiltà del lavoro e invece si convive con l’umiliazione della cassa integrazione. E poi il Tav, la Asti-Cuneo, i cantieri del nord del Piemonte, la linea due della metropolitana. Dimostri con i fatti che i sospetti dei suoi avversari in campagna elettorale, ne siamo certi, erano del tutto infondati. Buon lavoro, presidente.

