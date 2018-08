Il primo “bordello” con ragazze robot apre sotto la Mole

Si potrà fare sesso con 7 modelle e un giovane Ottanta euro per 30 minuti, 180 per due ore

Eva è una bambola italiana. Calda, bruna, con curve strepitose. Libera e vivace, è pronta a esaudire ogni desiderio, anche quelli inconfessabili. Ilary è la tipica ragazza sportiva. Ama giocare, non riesce a stare ferma. Ha addominali tonici, un meraviglioso “lato B”, gambe lunghe e ben modellate. E poi c’è Naomi, un vero angelo d’Oriente, corpo snello e piccoli seni, e anche lei, come le altre, è programmata per dare piacere. Eva, Ilary, Naomi e le altre sono le Bocca di Rosa del futuro. Ragazze di silicone che sembrano donne vere. E tra qualche settimana sedurranno Torino, prima sede nel nostro Paese in franchising della spagnola Lumi Dolls, che dopo Barcellona e Mosca ha scelto la città della Mole per conquistare il mercato italiano.

