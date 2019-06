Il pusher “ben vestito” spaccia droga in pieno giorno: beccato al Valentino

E’ stato arrestato al Parco del Valentino per spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 26enne della Nigeria, risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia alle spalle. Il pusher è stato beccato mercoledì scorso da una pattuglia di agenti motomontati dell’Ufficio Prevenzione Generale che ne aveva monitorato passo passo gli spostamenti. Sotto gli occhi dei poliziotti, il giovane spacciatore, che si presentava ben vestito, è stato visto percorrere corso Massimo D’Azeglio, corso Vittorio Emanuele II e la collinetta del parco.

LE PASSEGGIATE DEL PUSHER

Durante queste “passeggiate”, il 26enne è stato visto fermarsi spesso nei pressi dei cespugli e qui “occultare” qualcosa di sospetto. Gli agenti hanno poi visto il pusher fare un cenno d’intesa ad una persona, che lo ha seguito a distanza ravvicinata. Era quello il momento di entrare in azione perché, di lì a poco, tra cliente e fornitore si sarebbe svolto lo scambio della “roba”. Giusto al momento della cessione i poliziotti hanno fermato entrambi gli uomini.

BECCATO CON LA MARIJUANA

Il 26enne è stato trovato in possesso di una sola dose di marijuana ma le altre, circa 20 grammi, sono state recuperate subito dopo dall’unità cinofila. Il cliente, dal canto suo, è stato trovato in possesso di due cime di sostanza vegetale essiccata e per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente.