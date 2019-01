Il pusher ci ricasca: spaccia marijuana al Valentino. Fermato per la seconda volta

Pusher in manette al parco del Valentino. Gli agenti della volante stavano monitorando l’area della “collinetta” quando hanno notato un giovane extracomunitario aggirarsi con fare sospetto nei pressi della statua ubicata all’incrocio tra i corsi Massimo d’Azeglio e Vittorio Emanuele. Il ragazzo si girava ripetutamente attorno e dopo poco è stato raggiunto da due persone, alle quali ha rapidamente consegnato, in cambio di soldi, alcune dosi di stupefacente, estraendole da un sacchetto in plastica. Si trattava di marijuana: poco più di un grammo a testa, pagata 5 euro in un caso e 10 nell’altro.

ERA GIA’ STATO BECCATO PER DROGA

I poliziotti sono intervenuti bloccando acquirenti e spacciatore: i clienti sono stati sanzionati amministrativamente per la detenzione della droga e il pusher, un 25enne del Gambia, è stato invece arrestato dagli agenti. Il giovane, sottoposto ad accertamenti, aveva a suo carico, sotto un altro nome, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per lo stesso tipo di reato consumato nello stesso luogo meno di un mese fa.