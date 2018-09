Il pusher “getta” la droga a terra: gli agenti lo vedono e lo ammanettano

E' successo in via Verolengo a Torino

Pusher nigeriano in manette. L’uomo, 29 anni, è stato bloccato da una pattuglia della Volante in via Verolengo a Torino. Gli agenti, impegnati in un controllo, lo hanno visto mentre lasciava cadere a terra un involucro a pochi passi da un’auto in sosta. Insospettiti da quello strano comportamento, lo hanno controllato e hanno così appurato che il giovane nigeriano, risultato irregolare sul territorio nazionale, si era appena disfatto di un pacchetto al cui interno c’erano 14 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente.

A CASA SOLDI E UNO SMARTPHONE RUBATO

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno poi sequestrato quasi 1.500 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita di spaccio e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Nell’abitazione dell’uomo è stato ritrovato anche uno smartphone, probabile provento di furto, ragione per la quale lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.