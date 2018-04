Il questore Messina: “A Torino c’è ancora spazio per gli eventi di piazza”

"Serve una gestione intelligente, proprio come in occasione del Carnevale di Ivrea"

In occasione della festa della polizia, il questore di Torino, Francesco Messina, ha parlato della possibilità di organizzare altri eventi in piazza nel capoluogo piemontese dopo gli incidenti di piazza San Carlo dello scorso giugno.

“Sì, c’è ancora spazio per eventi del genere a Torino” ha detto. “Serve una gestione intelligente, proprio come per il Carnevale di Ivrea, a cui ha partecipato anche il Capo della polizia” ha aggiunto Messina, che ha poi illustrato le attività dell’ultimo anno delle forze dell’ordine.