Il questore Messina: “Comportamento dei tifosi inappuntabile per Juventus-Napoli”

I temuti incidenti che qualche dirigente della Juventus aveva paventato dopo l’apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli non residenti in Campania non ci sono stati. Tutto è filato via liscio come l’olio all’Allianz Stadium per la sfida scudetto tra bianconeri e azzurri, come ha rimarcato il questore di Torino, Francesco Messina.

“I tifosi sono stati inappuntabili sia dentro che fuori lo stadio e non c’è stata alcuna blindatura della città. Nell’arco di 24 ore – ha spiegato il questore – sono stati impiegati 500 uomini per attività di vigilanza e controllo e non è successo nulla di rilevante. I nomi di 800 tifosi sono stati passati al vaglio della Digos, con la collaborazione della Juventus“.

Alcune anomalie si sono registrate nella vendita dei biglietti: “Sette ricevitorie a Modena, Treviso, San Donato Milanese, Chieri, Bologna, Brescia e Casalecchio sono stati venduti biglietti senza autorizzazione. Circa cento tagliandi sono stati bloccati e quattro persone, tra cui una di Chieri, non state state fatte entrare allo stadio”.

Allo stadio si sono contrapposte due tifoserie senza che accadesse nulla di rilevante, al di là dell’episodio, singolare dal punto di vista del Napoli, del tecnico azzurro Sarri che ha risposto col dito medio a un gruppetto di tifosi che insultava la squadra partenopea all’arrivo allo stadio: “A Torino sono arrivati da altre regioni 57 pullman di tifosi bianconeri e 19 club partenopei – conclude Messina – ed è stata una bella pagina dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica”.