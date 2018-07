Il questore Messina: “Da juventino sono contento per l’arrivo di CR7”

Ancora nessuna indicazione sull'evento del 16 luglio: "Non abbiamo al momento disposizioni precise"

Anche il questore di Torino Francesco Messina ha esultato per il clamoroso ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Vecchia Signora: “Da juventino – ha spiegato il questore nel corso di una conferenza stampa – sono molto contento per il suo arrivo”.

Quanto alla cerimonia in programma lunedì 16 luglio, in cui l’asso portoghese sarà presentato ai supporter bianconeri allo Stadium, Messina ha ammesso di non aver avuto ancora indicazioni precise da parte della società.

“Il servizio di ordine pubblico sarà pensato a seconda del tipo di impegno e di evento che la società deciderà di preparare per la presentazione del calciatore – ha concluso il questore- Al momento non abbiamo disposizioni precise”.