Il racconto di un ferito: “10 secondi di terrore, sono un miracolato”

“Sono un miracolato”. Inizia così il racconto del diciannovenne Marco Imparato, studente di matematica finanziaria a Torino, che era a bordo del treno regionale deragliato in seguito all’urto con un tir.

“Stavo dormendo, poi all’improvviso un boato. Le luci si sono spente e sono stato sbalzato prima contro il soffitto e poi sul pavimento. Non so come, ma in un attimo di lucidità sono riuscito ad aggrapparmi dove potevo” racconta.

“Dieci secondi” di puro terrore. “Pensavo stessi sognando, ma era tutto vero”. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Cto. “Avvertivo dolore alla schiena e al torace quando respirato. Avevo paura di avere qualcosa di grave, come una lesione almeno allo spinale. Invece sto bene. Sì, sono un miracolato”.