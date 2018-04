IL RICORDO. Torino, 40 anni fa l’omicidio di Lorenzo Cutugno, l’agente di custodia ucciso dalle BR [LE FOTO]

Oggi si è commemorato il quarantennale dell’omicidio di Lorenzo Cutugno, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse, quando aveva solo 31 anni.

In Lungo Dora Napoli 60 (To), dove l’agente fu ammazzato all’uscita dalla sua abitazione, sono intervenuti rappresentanti di Comune, Regione e dell’associazione ‘Nessun uomo è un’isola’ e dell’amministrazione penitenziaria, oltre a colleghi in pensione e in servizio della polizia penitenziaria.

“Apprezziamo che almeno in un’occasione così tragica e importante l’amministrazione penitenziaria ricordi il vile assassinio dell’agente di custodia Lorenzo Cutugno – ha dichiarato Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp -. Riteniamo tuttavia che, proprio per onorare la memoria del sacrificio di un servitore dello Stato per mano delle Brigate Rosse, l’amministrazione penitenziaria eviti in modo categorico l’ingresso nelle carceri, Torino compresa, di coloro i quali non si sono mai pentiti dell’appartenenza al sodalizio terroristico-criminale, al contrario di quanto già avvenuto a Torino dove sono stati fatti entrare Sergio Segio, Susanna Ronconi e Liliana Tosi”.