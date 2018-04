Il ritorno del bivacco libero: «Schiamazzi a tutte le ore»

Ubriaconi e degrado in tutto il quartiere: chi ci vive o ci lavora ormai non ne può più

Come ogni primavera, o estate, che si rispetti caldo e afa riportano a galla l’emergenza ubriaconi lungo i giardini del quartiere Aurora e le sponde della Dora. E anche quest’anno le cose non sembrano essere da meno. Gli amanti del bivacco, nonostante una copiosa raccolta firme dei residenti, hanno nuovamente scelto le sponde della Dora come punto di ritrovo. Dalle 10 del mattino fino a notte inoltrata lungo Dora Firenze e Napoli e corso Vercelli diventano terra di conquista per chi desidera assaporare dell’alcool comodamente seduto su una panchina o sdraiato davanti ad un negozio. Magari appoggiato sulle auto in sosta o davanti al muretto del fiume. Come nelle foto scattate da alcuni amici reporter.

Uno spettacolo che pochi, in zona, sopportano. «In una mano la solita bottiglia pronta a essere scolata, nell’altra un bicchiere di plastica ormai intriso di vino» queste le parole della signora Giovanna che la firma su quella petizione l’aveva messa solo pochi mesi fa. Ma anche attraversando il Ponte Mosca la musica non cambia. «Quelle panchine a luglio e ad agosto sono inavvicinabili – lamenta Francesco -. E appena passa una donna volano fischi e parole poco delicate».

Ma le sponde non sono l’unico luogo di ritrovo. Ci sono anche i giardini Alimonda e Madre Teresa di Calcutta, teatro di continue risse, ad attirare un gran numero di beoni. «Ci sono così tanti ubriachi in giro che mi rifiuto di portare il mio bambino sull’altalena» racconta Lucia, una madre di un bambino di appena tre anni. I beoni che sostano su via Aosta, invece, hanno levato il sonno ai residenti che ormai se li ritrovano persino davanti ai portoni di casa. E quando un’attività chiude per ferie non è raro trovarne di appisolati tra una chiazza di urina e un materasso impolverato.

A lanciare un appello sono anche i commercianti che lavorano – loro malgrado – fianco a fianco con i beoni. «E’ capitato persino di venire insultati per aver chiesto al vagabondo di turno di alzare i tacchi e andare via» spiega, in anonimato, un negoziante. Sui marciapiedi, in mezzo alla strada o davanti alle attività si può anche fare la conta delle bottiglie di birra abbandonate. Un tappeto di cocci che danneggia quei commercianti che con il degrado non vogliono avere nulla a che fare.