Il ritorno dell’ex: fischi e insulti per Bonucci. Che si vendica segnando

L'Allianz Stadium non ha perdonato al difensore il suo addio in estate. Leo risponde sul campo segnando la rete dell'1-1

Come da copione, il ritorno del grande ex Leonardo Bonucci allo Stadium non è passato inosservato. Alla lettura delle formazioni, i tifosi bianconeri hanno riservato una bordata di fischi al difensore, seguita poi dal coro “uomo di m…” da parte della curva sud.

Evidentemente l’addio consumatosi in estate non è stato ancora digerito. Come dimostrano i fischi dell’arena della Juventus ogni volta che Bonucci ha toccato palla. Il centrale della Nazionale si è vendicato al minuto 28, quando di testa ha trafitto Buffon segnando la rete dell’1-1. Gol, esultanza. E di nuovo cori e insulti dell’Allianz Stadium.