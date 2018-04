Il rock cattivo e senza età dei Decibel al Colosseo

La prima cosa è un lampo negli occhi, poi la batteria e il sipario si apre ed è rock. I Decibel non sono nostalgici in cerca di facili revival ma tre eterni ragazzi e amici a fare la musica che ascoltavano da ragazzi al liceo, che hanno fatto per anni, che ascoltano e fanno ancora. Echi di rock e punk, di Who che vanno al pub con David Bowie.

Il teatro Colosseo come il Cavern o il World’end a Camden. Subito la nuova Anticristo, che dà il titolo all’album, mentre la sanremese Lettera dal Duca arriverà nei bis.

Ruggeri scatenato, tra chitarra e microfono, fino a un duetto alla batteria elettronica: e quando mai l’avevate visto. Classe ed entusiasmo per i decibel, sornioni e un po’ mod prima del punk tra camicie, cravatte e occhiali neri.

E il pubblico tracima e si muove, tanto che la direzione del Colosseo minaccia di fermare i bis se la gente non torna a sedersi. Ma provateci voi a stare seduti.