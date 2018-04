Il “romanzo criminale” del 68 tra Lsd, rock e piani della Cia

Woodstock, il fermento delle università da Berkeley in avanti, il movimento hippy e poi il mito, da Easy Rider ai grandi gruppi musicali, ai Doors che pure al maxiraduno musicale del ’69 non c’era – no, a Jimi Hendrix che suona con i denti e incendia l’inno americano. La liberazione giovanile che sa di anarchia, l’Lsd che apre «le porte della percezione», oppure manipola le menti per il più clamoroso complotto portato avanti dalla Cia. È un romanzo particolare e doloroso, per molti versi, questo “L’agente del caos” (Einaudi, 19 euro) di Giancarlo De Cataldo. Protagonista è Jay Dark: uomo ambiguo, allevato da un ex nazista, con il dono delle lingue e l’immunità alle droghe. Lui era l’uomo della Cia incaricato di diffondere l’Lsd tra i giovani contestatori. Alter ego di De Cataldo è uno scrittore che, dopo un breve romanzo ispirato alla vita di Jay Dark, viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: «Io c’ero» è l’affermazione, inconfutabile, pesante come un macigno. Assoluta. Come fosse un “Cuore di tenebra” moderno, l’uomo dal cognome oscuro è il lampo di luce in uno scenario internazionale in cui si intrecciano trent’anni della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock. «Io non c’ero» dice invece De Cataldo, troppo piccolo per quel movimento. Dice oggi che «avrei voluto guardare negli occhi quei giovani», guardare il mito prima che diventasse tale. De Cataldo, che di mestiere faceva il giudice istruttore, comunque resta fedele al meccanismo del noir di qualità, ci porta nei meccanismi di un intreccio avvincente, sfiorando sì la distopia (parola effettivamente abusata, ormai) ma lasciando sempre il dubbio «e se davvero…». Perché alla fine, la verità è quella di un uomo dei servizi segreti: «Mettiamo in campo molte missioni, se riescono diventano storia, se falliscono diventano complotti». E a conti fatti, giura lo scrittore, «un mondo perfetto è molto noioso».