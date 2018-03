Il Salone del Libro si racconta alla città: nasce il “Gran Tour” nelle librerie

Il Salone del Libro di Torino si racconta alla città con il “Il Grand Tour“, una nuova iniziativa promossa con le librerie indipendenti (consorziate in Colti), le Biblioteche civiche e Sbam (Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino). Si tratta di 11 incontri, dal 4 aprile al 4 maggio, in librerie e biblioteche cittadine guidati dal direttore e dal vicedirettore del Salone, Nicola Lagioia e Marco Pautasso, un “Gran tour” per coinvolgere i torinesi illustrando loro i temi della 31/a edizione del Salone, in programma dal 10 al 14 maggio, nonché alcune anticipazioni.

CARTOLINE CON LO SCONTO

Agli incontri vengono anche distribuite cartoline realizzate ad hoc per richiedere uno sconto di 2 sul biglietto di ingresso. Dopo tanti altri progetti, come “Portici di carta“, “Salone Off“, “Salone Off 365“, “Torino che legge“, “Regalibri“, il Gran Tour vuole porre l’attenzione sul mondo delle librerie, delle biblioteche e di tutti i soggetti che operano e lavorano nell’ambito della promozione del libro e della lettura.