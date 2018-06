Il “Salotto” non è buono

A dire il vero lo avevo tormentato per bene, descrivendo a tavola i bei vestiti visti in vetrina durante “le vasche” che era quasi un obbligo fare il sabato pomeriggio con amici e fidanzatine.

Anche allora quel negozio era uno dei simboli di Torino, proprio come le prelibatezze messe in vetrina da Paissa o l’aperitivo al Caval ‘d Brons. Sfiorarli nel passeggio era bel vedere, entrarci una sorta di privilegio.

Ma questa è storia passata, che può trasformarsi in memoria. Perché oggi il centro rischia di diventare un’emergenza, proprio come quella delle periferie che affondano in un degrado che sembra non arrestarsi più.

Un negozio chiuso dopo l’altro, un clochard accampato dopo l’altro, il nostro salotto buono, i portici, la piazza più amata, lentamente ma inesorabilmente, stanno vivendo il loro declino.

Paissa una bella mattina ha spento l’insegna, il Caval ‘d Brons non ha più aperto e oggi c’è il rischio – assai concreto – che Olympic dopo oltre 80 anni di attività passi la mano. O addirittura spenga le luci per sempre, lasciando in strada i suoi 15 dipendenti.

Colpa della crisi, dirà qualcuno, del mercato tiranno, degli acquisti on line. E forse sarà pure così. Ma il centro di Torino non è solo un pezzo di cuore della città, è anche il nostro biglietto da visita per i turisti che a parole tutti consideriamo una risorsa per il nostro futuro.

Osservarlo oggi con il pavè tamponato con qualche badilata di asfalto, con i cartoni e le tende posticce messi insieme da presunti senzatetto, con le saracinesche abbassate e con qualche cantiere di ristrutturazione che dura mesi, quasi volesse procrastinare il giorno di apertura, fa male al cuore.

E impone, soprattutto, un intervento della politica, anzi un progetto – come sostiene la presidente dei commercianti Maria Luisa Coppa, preoccupata dalla perdita di identità della nostra Torino. In fondo, dopo la tragedia del 3 giugno scorso che ora si prepara a entrare in un’aula di tribunale, piazza San Carlo ha perso anche quel ruolo di palcoscenico nobile per tante manifestazioni, comizi, sfilate e festeggiamenti.

È diventata muta. E solitaria. Serve una medicina politica per rianimarla, e le cure di riabilitazione non passano certo attraverso pro- getti di pedonalizzazione o di Ztl. Occorre portare in piazza, ma più in generale nel centro, iniziative culturali di qualità per indurre anche l’imprenditoria locale e non a investire, ridando luce alle attività che si sono spente.

E poi è necessario fare pulizia, ridare decoro e sicurezza, senza chiudere gli occhi di fronte a un degrado che sarebbe evitabile con semplice buona volontà. Il passato potrebbe illuminarci la via, anche se nessuno, temiamo, potrà mai restituirci i gioielli che abbiamo perso. O che rischiamo di vedere cancellati nel silenzio più ottuso.