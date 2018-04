Il sangue in trincea e il generale morto

Il Vecio è un uomo ancora giovane, ma è già un sopravvissuto, lì nella “trincea Cadorna“, ossia la prima linea nella Grande Guerra. Il Vecio è ancora vivo e non si considera per questo un buon soldato, ma solo una macchina che ha capito che quando arriva l’ordine bisogna andare, non farsi prendere né dalla smania dell’eroe, né da quella di chi vuole scamparla. In prima linea non c’è pietà, quando i “caramella“, ossia gli ufficiali, ordinano l’attacco, che sarà senza dubbio un massacro. E non c’è fortuna o bravura nel tornare, magari lordi del sangue e delle viscere di chi si aveva al fianco, meglio se uno o due novellini, perché la legge dei grandi numeri di solito premia i vecchi e fa morire i giovani. E’ duro, crudo il linguaggio della vita di trincea, che Paolo Malaguti, a cent’anni dalla fine del primo conflitto mondiale, ci fa scoprire in “Prima dell’alba” (Neri Pozza, 17 euro). Un romanzo particolare, che non è una storia di quella guerra, e neppure un giallo, per quanto parta da una morte misteriosa, ossia quella del generale Andrea Graziani, il «generale fucilatore». Non per niente il libro è dedicato alla memoria dell’artigliere Alessandro Ruffini, 24 anni, fucilato su ordine di Graziani perché aveva fatto il saluto militare senza togliersi il sigaro di bocca. Graziani fu trovato cadavere attorno a Prato il 27 febbraio 1931, probabilmente per una caduta dal treno su cui viaggiava, o almeno così racconta la storia ufficiale. Per Malaguti, però, quell’incidente poteva anche essere un omicidio, una vendetta per i fatti di cui si era reso protagonista il generale (ogni capitolo dei racconti di guerra del Vecio è dedicato a qualche vittima di fucilazioni o decimazioni, per le ferree leggi marziali al fronte). Un po’ come capitava a qualche «reoplano abbattuto», ossia un carabiniere ucciso magari con una fucilata a tradimento, visto che all’Arma era affidato il compito di sparare alla schiena di coloro che tentavano di sottrarsi all’offensiva. Per questa morte misteriosa, Malaguti ci fa guidare da una ispettore di 32 anni, Ottaviano Malossi, uno che sa pensare in maniera diversa, oltre gli schemi. Uno che lo squillo del telefono, quella fatidica mattina, sottrae al sogno di una Fiat 521 Coupé, per sbatterlo nel gelo dell’alba lungo una massicciata, di fronte al cadavere. Attorno al quale pare di sentire la parlata secca e in qualche modo sarcastica del Vecio, mentre fuma nascondendo la brace della sigaretta, con la disfatta di Caporetto di cui sarà testimone.