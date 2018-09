Il sindaco Bellardi si dimette: commissariato il Comune di Borgomasino

Contro il primo cittadino erano stati presentati diversi esposti da parte di alcuni cittadini secondo i quali l'elezione di giugno avrebbe rappresentato per lui il quarto mandato consecutivo

Il Comune di Borgomasino, a un tiro di schioppo da Ivrea, resta senza sindaco. Divenute irrevocabili le dimissioni del primo cittadino Gianfranco Bellardi, eletto lo scorso mese di giugno, il prefetto di Torino ha sospeso, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica, il consiglio comunale nominando il vice prefetto Marita Bevilacqua commissario prefettizio del Comune.

GLI ESPOSTI DEI CITTADINI CONTRO IL SINDACO

Contro Bellardi erano stati presentati diversi esposti da parte di alcuni cittadini secondo i quali l’elezione di giugno avrebbe rappresentato per il sindaco il quarto mandato consecutivo. Bellardi, in effetti, ha governato il paese dal 2004, fatta eccezione per alcuni mesi di commissariamento tra il 2007 e il 2008.