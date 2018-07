Il sindaco deve chiudere la Romero. Pericolo crollo, gli alunni traslocano

All’inizio del nuovo anno scolastico mancano una cinquantina di giorni ma Venaria è in fibrillazione dopo l’ordinanza del sindaco Roberto Falcone con la quale ha deciso la chiusura a tempo indeterminato della scuola elementare Oscar Romero di via Guarini, nel rione Salvo d’Acquisto. Il motivo? È inagibile. Almeno dopo il sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi da parte del personale di Gesin e di una società specializzata, la Palladio di La Spezia. «C’è il rischio di un distacco di uno strato di calcestruzzo, che potrebbe riguardare anche i solai», tiene a precisare il sindaco. Di qui la decisione, presa assieme ai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale, di trasferire da settembre e fino a nuovo ordine le classi quarte e quinte nella scuola Don Milani di corso Papa Giovanni XXIII, e tutte le restanti sei classi nella scuola Gramsci di via Motrassino. «La sicurezza viene prima di ogni cosa e in quest’ottica stiamo gestendo l’emergenza, e i disagi che ne deriveranno, con efficienza. È doloroso chiudere una scuola, ma in questi tre anni non ci siamo mai voltati dall’altra parte e abbiamo sempre anteposto sicurezza dei nostri ragazzi e manutenzione delle scuole a opere che probabilmente sarebbero state più visibili». Per l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Roccasalva, «criticità come queste vengono affrontate all’interno di un lavoro responsabile e sistematico che, visto lo stato degli edifici comunali e grazie alla capacità di intercettare fondi esterni alle nostre risorse, abbiamo impostato fin da subito con verifiche periodiche che portano alla rilevazione preventiva dei problemi. Come è avvenuto in questo preciso caso».