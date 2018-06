Il sindaco non dà la piazza a Salvini: «L‘area occupata dalle majorettes»

IL CASO Il ministro nel Torinese per i ballottaggi. Eugenio Gambetta: «Il palco era già prenotato»

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi sarà nel Torinese a sostegno dei candidati appoggiati dalla Lega al ballottaggio del 24 giugno, ma a Orbassano si vede rifiutare il palco in piazza «perché è già occupato dalle majorettes».

Nella cittadina sono rimasti in lizza Cinzia Bosso, esponente di Forza Italia, e Giovanni Falsone, sostenuto da Lega e svariate liste civiche. E la coalizione a sostegno di Falsone ha invitato il ministro dell’Interno per un evento a sostegno del candidato in piazza Umberto I, quella del municipio.

Per accoglierlo opportunamente, era stato chiesto l’utilizzo del palco allestito in occasione del Giugno Orbassanese. L’autorizzazione, però, è stata negata dal sindaco Eugenio Gambetta e così Falsone e i suoi hanno dovuto dirottare il comizio del leader legista in piazza della Pace, con inizio alle 18,30.

