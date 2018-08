Il sistema dei talenti di Fallout 76!

Uno dei videogiochi più attesi dell’anno è senza ombra di dubbio Fallout 76. Bethesda ha voluto far contenti i fans che attendono con ansia l’uscita del nuovo capitolo ambientato nel mondo post-atomico con un video che ci porta alla scoperta del sistema dei talenti.

Snello rubacuori, picchiatore mastodontico o qualcosa nel mezzo… il sistema di talenti di Fallout 76 è pensato per permettere a tutti di diventare persone migliori. Si può creare un personaggio perfetto per il gioco di squadra o per giocare da soli, con la possibilità di cambiare idea in corsa. Con questo nuovo sistema basato sulle carte non si è mai bloccati dalle scelte precedenti!

Ecco un primo sguardo al sistema di personalizzazione del personaggio in questo trailer nuovo di zecca.

Fallout 76 uscirà in tutto il mondo su Xbox One, PlayStation 4 e PC il 14 novembre.