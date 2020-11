«Il sogno di Eataly sposa moda e design». Ecco cos’è Green Pea

Da bambino metteva in ordine scatoloni negli scaffali dei negozi UniEuro del padre. È stato tra i primi a prendere in mano un game boy, quando ancora non era il giocattolo più ambito da tutti i ragazzini degli anni ’90. Oggi Francesco Farinetti ha 40 anni, una moglie e due figli, ed è un imprenditore all’apice della sua carriera. Cresciuto a “pane e lavoro”, nella gestualità e in quella visione del futuro che sembra vedere prima degli altri rivela l’impronta del padre, il patron di Eataly, Oscar Farinetti. Il sostegno maggiore però, per lui e per i suoi due fratelli Andrea e Nicola, è arrivato dalla madre. «Papà era sempre via per affari. Noi lo abbiamo conosciuto sul lavoro. Eravamo anche un po’ spaventati da lui, poi ci è andata bene» racconta, mentre mostra con orgoglio i cinque piani di quello che, tra poche settimane, sarà il primo Green Pea d’Italia. Quindicimila metri quadrati di abbigliamento, arredamento e beauty sostenibile. Pieno d’entusiasmo ed energia, quando si aggira per il cantiere Farinetti saluta tutti per nome. «Sono qui l’80% delle ore di veglia» spiega, sul polsino della camicia ha un pallino verde.

Che cos’è?

«È il pea dot, il simbolo del rispetto che contraddistinguerà ogni singolo prodotto e servizio che proporremo a Green Pea. È sferico e verde, come deve essere la Terra. Noi qui promuoviamo la filosofia della sostenibilità e quindi della lunga durata. Siamo contro il “fast”. L’industria dell’abbigliamento è la prima per inquinamento, dopo quella dell’energia elettrica, perché compriamo i vestiti e li buttiamo. Lo stesso vale per i telefoni cellulari. Vogliamo innescare un cambiamento di mentalità radicale per cui, tra un anno, utilizzare un telefono ricondizionato non sarà più sinonimo del fatto che non possono permettersi uno nuovo. Sarà cool»

La spinta all’imprenditoria, questa voglia di sognare in grande l’ha ereditata da suo padre?

«Sono cresciuto a pane e lavoro. Nella mia famiglia si parlava o di lavoro o di lavoro. Siamo figli di mugnai e abbiamo avuto la fortuna di avere successo, ma non arriviamo dal successo. Appena ho finito l’università mio padre stava partendo con il progetto di Eataly e aveva bisogno che lo aiutassi. Io gli ho detto che gli avrei dato tre anni del mio tempo. Non di più. Fin da bambino avevo sempre pensato che avrei lavorato a UniEuro. Lo sentivo come un destino già scritto. Ricordo che a cinque anni già mettevo le pile in ordine davanti alle casse ed ero convintissimo che l’apertura di UniEuro dipendesse da come io sistemavo le pile. Quando poi mio padre ha venduto l’azienda, mi sono sentito libero di intraprendere un altro percorso… ma poi, in tutto quello che mi aveva dato nella vita, ho deciso di salire a bordo del progetto. Alla prima riunione del primo Eataly, nel gennaio del 2015, eravamo solo dodici»

E poi cosa è successo?

«È successo che ora siamo 8.800, sono passati 15 anni, sono ancora qua e mi diverto tantissimo. Sono fortunato»

Come è nata l’idea di Green Pea?

«Camminavamo nel West Village, il quartiere degli artisti di New York e c’era una vetrina che ha attirato la nostra attenzione. Mio padre è sempre stato molto attratto dalle vetrine. Avevamo appena aperto il primo Eataly degli Stati Uniti, ci siamo fermati e abbiamo visto un maglione. Di fianco però, invece di esserci la foto di un modello o di una modella come ci si aspetterebbe, c’era l’immagine di una pecora con indicata tutta la filiera di produzione della lana. Sembrava di vedere i cartelloni con cui noi raccontavamo la pasta di Gragnano. Da lì siamo partiti e abbiamo deciso di creare “l’Etaly delle cose”. Eataly of Things»

Perché avete scelto proprio Torino per questa nuova avventura?

«Perché Torino è la città più innovativa d’Italia. Tutto nasce a Torino. Oppure per la prima volta viene testato qui. Ma lei lo sa che la prima sfilata di moda del mondo è avvenuta a Torino nel 1911? Il cinema, la radio, la televisione, l’mp3, tutto passa da Torino. Anche la nitroglicerina è stata inventata da un torinese, che ha poi venduto il brevetto pensando di aver fatto l’affare della vita. Il simbolo della sostenibilità per eccellenza degli ultimi due anni, la borraccia, è stato inventato qui, nel 1851, dal fabbro Pietro Guglielminetti, che la creò per l’esercito di Sardegna. Anche Green Pea non poteva che nascere a Torino»

Com’era la città quando avete aperto Eataly?

«Nel 2007 eravamo appena usciti dal periodo delle Olimpiadi e avevamo davanti una Torino proiettata verso il futuro. Era una città diversa, che stava scoprendo la sua predisposizione verso il bello e iniziava a raccontare che si poteva anche venire qui anche per turismo. Noi abbiamo vissuto questa epopea e ogni anno vedevamo le cifre di incoming aumentare»

E la Torino di oggi? È diversa?

«La Torino di oggi da un lato vive meno gli effetti negativi del Covid, perché non si è aperta al mondo come ha fatto Milano. Il capoluogo lombardo oggi è una città oggi vuota perché tutte le multinazionali e il business che hanno sede lì si sono dovute fermare a causa del distanziamento sociale. Torino che è rimasta qualche passo indietro, sta resistendo meglio, ma ha ancora delle potenzialità enormi da esprimere. Deve focalizzarsi su innovazione e cultura»

Con l’amministrazione che rapporto avete avuto negli anni?

«Dal 2007 a oggi abbiamo avuto a che fare con tutte le giunte. Fassino ha approvato il progetto di Green Pea e Appendino lo ha portato avanti. Siamo passati da un colore all’altro, ma non abbiamo avuto difficoltà. Siamo anche la prima realtà grossa che apre durante il Covid. Diamo lavoro a 250 persone»

È una scommessa. In centro i negozi chiudono e qui apre un megastore…

«È una scommessa sì, ma il nostro obiettivo è provare a intercettare i nuovi trend. Ci è andata molto bene con Eataly e riscommettiamo anche adesso. Ci sono elementi che ci dicono che andrà bene. Perché Eataly funziona ancora oggi? Perché dà ancora un racconto, un’emozione, un’esperienza. Ci sono voluti dieci anni di studio per poter raccontare ogni prodotto, ma siamo pronti a partire»

La filosofia “From duty to beauty” si sposa bene con il modo di essere dei torinesi?

«Assolutamente sì. Anche perché la vecchia idea di torinesità sabauda chiusa in se stessa non può più esistere in un mondo così aperto. I torinesi sono persone aperte, che girano e apprezzano le eccellenze. Il tema del rispetto poi è molto torinese. Noi non facciamo le cose perché siamo obbligati a farle, le facciamo per etica»

Che etica c’è in una piscina sul tetto?

«Il grande tema di Green Pea è non sprecare. L’ultimo piano lo abbiamo dedicato a questo: a non sprecare il tempo. Volevamo un luogo dove si potesse pensare e creare. Il rooftop con piscina, sauna e cocktail bar sarà il posto dove le persone potranno incontrarsi e creare idee, secondo l’antico concetto dell’otium latino»

Dopo Green Pea cosa verrà?

«L’obiettivo è lo sviluppo. L’apertura è un momento magico, perché vai a vedere se l’idea che avevi in testa è davvero riproducibile. Vogliamo cambiare le abitudini di consumo. Con Eataly lo abbiamo fatto. C’è un prima e un dopo Eataly. E con Green Pea puntiamo a fare la stessa cosa. Il concetto è che se non lo avessimo fatto noi, lo avrebbe fatto qualcun altro»

La sua è una famiglia di innovatori. Già ai tempi di UniEuro si vedeva la spinta a sognare di suo padre…

«Il primo Unieuro nasce come negozio di alimentari, siamo arrivati alle lavatrici vent’anni dopo. Il primo era un Eataly ante litteram. Poi c’era un piccolissimo reparto di cinque metri quadrati con una lavatrice e forno a microonde. Fu mio padre, agli inizi degli anni ’70, a pensare che quello sarebbe stato il futuro. Non saremmo mai diventati più grandi e così decise di far diventare UniEuro un negozio di sola tecnologia. Con Eataly siamo tornati di nuovo al cibo e con Green Pea mettiamo insieme quello che abbiamo imparato sull’importanza della filiera e degli ingredienti e lo portiamo nel campo della tecnologia. C’è sempre stata nella mia famiglia una forte volontà nel raccontare le cose: anche le lavatrici per mio padre non erano semplici elettrodomestici, erano macchine magiche dove entravano cose sporche e uscivano pulite».