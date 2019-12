Quello che si dice un sorpasso spericolato. Guardate la scena ripresa da questa dash cam: una vettura e un furgoncino filano via dritti in autostrada: il mezzo pesante viaggia in corsia di sorpasso, la macchina in quella centrale. I due veicoli procedono appaiati l’uno all’altro. Di punto in bianco ecco il patatrac: la vettura “stringe” e si sposta verso sinistra (o è il camioncino a spostarsi a destra?) e tra i due mezzi l’impatto è inevitabile. Le conseguenze sono tremende…