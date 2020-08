Il sorpasso, la sfida e lo schianto: finisce proprio male

No, non è una gara di “Gran turismo” quella immortalata in questo video. E’ solo il conducente di una vettura che proprio non accetta di essere sorpassato! E allora pigia il piede a tavoletta sull’acceleratore innescando una vera e propria “corsa” con l’autista che lo insegue (e la cui telecamerina di bordo riprende tutta la scena). Tra sorpassi, staccate e controsorpassi, l’improvvisato “gran premio” finisce male. La lepre, infatti, esagera e si schianta in un tremendo incidente stradale!!